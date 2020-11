Brighton et Liverpool ont respecté une minute d'applaudissements. Captura/DAZN

Diego Armando Maradona a fait ce qu'il savait faire de mieux, entouré de fans, de chants et d'applaudissements. Et ces derniers, les applaudissements, c'est ce qu'ont fait Brighton et Liverpool pendant la minute à la mémoire de l'Argentin avant leur rencontre en Premier League ce samedi.