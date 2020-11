Brighton prive Liverpool de sa victoire en toute fin de match

Battu cette semaine par l'Atalanta en Ligue des champions, Liverpool a été rejoint dans le temps additionnel sur le deuxième penalty sifflé contre lui de l'après-midi. Suffisant malgré tout pour prendre provisoirement la premier place de la Premier League.

Des Reds qui démarrent bien la rencontre, mais Mohamed Salah ne cadre pas sa tentative, pourtant bien servi au coeur de la surface par une longue ouverture de Fabinho, aligné en charnière.

Une défense une nouvelle fois expérimentale lancée par Jürgen Klopp au vu des nombreuses absences, et qui va être mise à mal par les Seagulls. Heureusement pour Alisson, Conolly ne cadre pas alors qu'il était seul devant le portier brésilien.

Brighton qui obtient finalement un penalty pour une faute de Neco Williams, coupable de s'être précipité pour intervenir devant le même Conolly.

Tireur attitré, Neal Maupay se présente mais envoie sa tentative juste à l'extérieur du poteau du vainqueur du trophée Lev Yachine l'année dernière, lequel n'a donc encaissé qu'un seul des quatre penalties concédés par son équipe depuis le début de la saison. Après De Bruyne et Jorginho, c'est donc Maupay qui échoue dans l'exercice, et sort finalement blessé quelques minutes plus tard.

Festival de la VAR

Un premier but de l'après-midi qui continue de se faire attendre et que l'on pense enfin là quand Mohamed Salah trompe Ryan, parfaitement lancé en profondeur par Firmino. Mais l'Egyptien est signalé hors-jeu d'un millimètre par la VAR.

Plus sereins dans le jeu après la pause et l'entrée en jeu d'Henderson au milieu, les Reds s'en remettent finalement au talent de Diogo Jota pour trouver la faille au terme d'un rush solitaire dans la surface adverse conclu d'une belle frappe croisée (0-1, 60e).

Pas de quoi emballer une fin de match gérée par des champions en titre dans la gestion et déjà tournés vers leur rendez-vous décisif de mardi contre l'Ajax en Ligue des champions. Entré en jeu à la place de Salah, Mané n'a pas beaucoup plus de réussite au moment de conclure, se voyant lui aussi refuser un but par la VAR pour hors-jeu.

La vidéo qui condamne une nouvelle fois Liverpool avec un penalty peu évident sifflé contre Robertson dans le temps additionnel. Le deuxième penalty du match est cette fois transformé par Pascal Gross pour ramener Brighton (1-1, 90e+2).