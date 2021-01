Bruno Fernandes donne la victoire à Manchester sur coup franc

Le match entre Manchester United et Liverpool en FA Cup s'est avéré être un grand match comme prévu. 3-2 pour les Red Devils, avec un but en fin de rencontre de Bruno Fernandes.

Plus tôt, Salah avait donné l'avantage à Liverpool, mais l'équipe de Solskjaer ont remonté grâce à des buts de Greenwood et Rashford, ce dernier après une grosse erreur de Rhys Williams.

Cependant, Cavani a rendu le cadeau et Salah a égalisé peu après. Alors que la prolongation semblait inévitable, Bruno Fernandes est apparu.

Le Portugais n'a eu besoin que de 12 minutes pour être décisif. Il est entré à la place de Van de Beek et a changé le match avec un coup franc magnifique.

Bruno a cherché le côté du gardien de but et Alisson, masqué, n'est pas arrivé à temps pour empêcher le 3-2. Après cela, le tableau d'affichage n'a plus bougé et Manchester United a obtenu son billet pour le tour suivant.