Bruno Fernandes élu joueur du mois de février

Lors du dernier mercato hivernal, Manchester United a dû sortir le chéquier pour recruter Bruno Fernandes, qui évoluait alors au Sporting CP.

Les Red Devils ont dépensé 55 M€ (+25 M€ de bonus) pour s’attacher les services du milieu offensif, qui a signé un contrat jusqu’en juin 2025.

Bruno Fernandes a remporté trois prix d'homme du match le mois dernier et a été le grand gagnant du vote, terminant avec 80 % des voix.

Anthony Martial (14 %) est arrivé deuxième après avoir marqué trois buts essentiels contre Chelsea, le Club Bruges et Watford.

Lundi dernier contre Watford, Bruno Fernandes avait justement livré une belle prestation avec un but et un caviar.

