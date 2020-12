Bruno Fernandes élu joueur du mois de novembre en Premier League

Depuis son arrivée en Angleterre en janvier dernier, Bruno Fernandes fait l’unanimité. Il n'en finit plus d'impressionner.

Ses performances XXL lui ont tout simplement permis d'être élu joueur du mois de novembre en Premier League. C'est la troisième fois qu'il remporte ce titre depuis sa venue.

Le Portugais égale l'attaquant des Spurs, et devient le deuxième joueur de Premier League à remporter ce prix trois fois au cours d'une même année.

Les plus populaires

Au mois de novembre, Bruno Fernandes a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 4 participations.

4 games

4 goals

1 assist



Bruno Fernandes is your @premierleague #POTM for November #FUT21 #PL pic.twitter.com/db5rxkfhmq