Bruno Fernandes, Ã©lu joueur du mois de United

Peu de football, mais ce qu'a montré Bruno Fernandes sur la pelouse a suffi Manchester United pour élire le Portugais joueur du mois de mars.

En mars, Bruno Fernandes a joué quatre matches en mars. Le joueur portugais a marqué un but, a donné deux passes décisives et a été fondamental dans le jeu de Man United. Depuis son arrivée, l'impact du Portugais sur le jeu mancunien n'est plus à démontrer.

En février, le joueur avait déjà été élu meilleur joueur du mois de février par la Premier League. L'ancien joueur du Sporting est le tube de l'hiver en Angleterre.