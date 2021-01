Bruno Fernandes (encore) Ã©lu joueur du mois en Premier League

Bruno Recordman Fernandes ! Le Portugais vient d'être élu joueur du mois de décembre en Premier League, grâce à ses trois buts et quatre passes décisives.

Le milieu de terrain des Red Devils vient de remporter le prix du meilleur joueur de Premier League pour le deuxième mois consécutif, mais ce n'est pas tout. Il rentre également dans l'histoire de la Premier League, puisque c'est la première fois, qu'un joueur remporte ce prix quatre fois sur une année civile. L'ancien meneur du Sporting Portugal l'avait remporté en février, puis en juin et en novembre dernier.

Chapeau l'artiste.

