"J'ai commencé à pleurer après avoir appris le transfert à Manchester United"

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a révélé qu'il avait commencé à pleurer quand on lui avait dit qu'il avait la possibilité de déménager à Old Trafford. L'international portugais a officiellement rejoint les Red Devils en provenance du Sporting en janvier après avoir été lié à plusieurs reprises à un transfert au cours de la dernière année. L'été dernier, le milieu de terrain portugais était déjà dans le viseur de Manchester United, Tottenham et le Real Madrid.

Ayant grandi en regardant Cristiano Ronaldo se faire un nom en Premier League avec Manchester United, Fernandes a admis qu'il était submergé en entendant son rêve de faire de même, à savoir jouer sous les couleurs des Red Devils, se réaliser. "Vous savez, je dirai la vérité que j'avais peur", a déclaré Fernandes dans une interview Instagram Live avec Mario Djurovski. "C'était un rêve devenu réalité mais c'était un grand rêve".

"Pour moi, jouer en Angleterre et à Manchester United a été la partie la plus haute de ma carrière. Pour jouer en Premier League, pour l'une des meilleures équipes du monde. Quand j'ai reçu l'appel disant: 'Bruno, tu as la chance de déménager à Manchester', j'ai appelé ma femme, mon frère, ma sœur, ma mère et j'ai commencé à pleurer. Mais je pleurais de bonheur. J'ai combattu toute ma vie pour cela, pour ce club de haut niveau. La chance était là et je devais la prendre à deux mains, pour suivre mon rêve. Ma famille savait depuis le début que je voulais être footballeur, ils savaient que mon grand rêve était d'être en Premier League et de jouer pour Manchester", a ajouté le Portugais.

Bruno Fernandes connaissait des débuts de rêve à Old Trafford avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus puisqu'il a marqué trois buts et a délivré quatre passes décisives lors de ses neuf premières apparitions sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer. Avec la Premier League sur le point de reprendre le 17 juin, Bruno Fernandes sera probablement accompagné sur le terrain pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre par Paul Pogba, qui a raté une grande partie de la saison en raison d'une blessure.

Cette perspective a excité Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais faisant l'éloge de Paul Pogba et de ses capacités : "Oui bien sûr, je pense que Paul Pogba est l'un des meilleurs joueurs de Manchester United et du monde", a déclaré l'international portugais. "Il a été blessé pendant beaucoup de temps. L'occasion de jouer côte à côte avec lui est fantastique parce que vous voulez jouer avec les meilleurs joueurs possible."