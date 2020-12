Bruno Fernandes : "Je veux plus de buts et de passes décisives que de matchs"

Bruno Fernandes dit qu'il veut "plus de buts et de passes décisives que de matchs" en 2021, la star de Manchester United insistant sur le fait qu'il peut encore s'améliorer malgré un début de carrière époustouflant à Old Trafford. Bruno Fernandes s'est rapidement imposé comme un héros culte à Manchester United depuis son transfert pour 55 millions d'euros en provenance du Sporting CP le 30 janvier. Ce prix élevé semble maintenant être une bonne affaire pour un homme qui a marqué 25 buts lors de ses 42 premières apparitions pour le club, tout en en créant 15 autres pour ses coéquipiers.

Le milieu de terrain portugais a inspiré l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer et les à mener à une troisième place en Premier League la saison dernière, et sa contribution n'a fait qu'augmenter au début de la campagne 2020-21. Les Red Devils occupent la même position dans le classement après treize matches, avec seulement cinq points les séparant du champion en titre Liverpool - qui occupe le premier rang après avoir joué un match de plus.

Bruno Fernandes a porté son total à neuf buts en Premier League cette saison en inscrivant un doublé dans une victoire passionnante à domicile 6-2 contre Leeds United ce week-end, ce qui le place troisième dans la course pour le Soulier d'Or. En plus d'un premier titre de champion en sept ans, Manchester United est toujours en lice dans l'ensemble des compétitions, avec un match de quart de finale de la Carabao Cup contre Everton mercredi soir.

Alors que Bruno Fernandes tire les ficelles au milieu de terrain, Solskjaer est pressenti pour mettre fin à une disette de trophée frustrante dans les mois à venir, mais la star portugaise a également des objectifs personnels en tête à l'approche de la nouvelle année. "Je pense, comme je l’ai déjà dit, que c’est facile lorsque vous jouez dans une équipe comme Manchester car il y a tellement de bons joueurs autour de vous", a déclaré Fernandes à MUTV.

Bruno Fernandes veut remporter des trophées

"Ils vous aident à être meilleur et je suis ici pour les aider à être meilleurs. Donc je pense, bien sûr, que les chiffres sont vraiment bons, mais c'est maintenant que je dois commencer à m'améliorer. Ce sera plus difficile à partir de maintenant et je veux dire difficile jour après jour et match par match car les joueurs me connaîtront mieux. Bien sûr, je suis vraiment content d'avoir ces chiffres et, évidemment, ce n'est pas facile d'arriver à ce point avec ces chiffres mais je veux faire de mieux en mieux, de plus en plus. Je veux terminer la Premier League cette saison avec plus de buts et de passes décisives que de matchs. Ce serait bien", a ajouté l'international portugais.

Invité à évaluer sa première année à Manchester, Fernandes a répondu : "Je pense que les 12 premiers mois, les 11 mois pour moi ici, ont été formidables. Bien sûr, la chose principale que je veux, je n'ai pas atteint, jusqu'à présent , ce sont les trophées. Nous pouvons vraiment le faire en 2021 et, bien sûr, je pense qu'au final, ce que nous avons fait au cours des 11 derniers mois était vraiment bien. Je suis très heureux d'être ici et de faire partie de ce plus grand club".

"Manchester United devrait prioriser le Top 4"

Pressé de savoir si la large victoire contre Leeds dimanche était l'un des matchs les plus divertissants auxquels il ait jamais participé, la star des Red Devils a ajouté: "Je pense que oui, bien sûr, lorsque vous marquez beaucoup de buts, vous êtes heureux. Vous n’êtes pas heureux de concéder deux buts. Nous voulons bien sûr faire des clean sheets, mais je pense qu’en fin de compte, le plus important était que peu importe si nous en marquons six ou non".

"Si nous en marquons trois, c'était suffisant, 3-2 et nous rentrons chez nous avec les trois points. C’est la chose la plus importante. Bien sûr, nous voulons gagner et nous voulons marquer des buts. Nous voulons montrer nos meilleures qualités, mais le plus important pour nous, pour l'équipe, c'est de gagner. Nous savons que les fans veulent voir des buts, des compétences, des choses magiques mais le plus important, pour nous, et quoi nous devons réfléchir, c'est gagner", a conclu Bruno Fernandes.