Bruno Fernandes, la bonne nouvelle de Premier League en 2020

Bruno Fernandes a rejoint Manchester United en janvier dernier et a fait ses débuts en Premier League le 1er février 2020 lors de la 25e journée de la saison passée contre Wolverhampton.

À l'époque, Manchester United était septième du classement. Et l'arrivée de Bruno Fernandes a changé bien des choses dans le jeu des Red Devils, qui ont fini la saison troisièmes et qualifiés pour la Ligue des champions.

Cela fait presque un an que le Portugais a rejoint Old Trafford, et ses statistiques sont déjà affolantes. En 29 rencontres jouées de Premier League, Bruno Fernandes a inscrit 18 buts pour 16 passes décisives.

Le magicien portugais a ainsi à plus d'un but par match depuis son arrivée en Premier League. Il est d'ailleurs le seul à avoir réalisé cette performance dans l'histoire des Red Devils au sein de l'élite anglaise.

Bruno Fernandes a apporté de la fraîcheur au sein de l'attaque des Red Devils, et n'a pas non plus mis longtemps à devenir le tireur de penaltys attitré de l'équipe de Solskjaer. En Premier League, il en a transformé huit, pour seulement un manqué.

L'ancien joueur du Sporting est devenu un indéboulonnable dans l'effectif mancunien, et Ole Gunnar Solskjaer comptera sans aucun doute sur lui pour aider son équipe dans la course pour le titre en 2021.