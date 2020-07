Bruno Fernandes raconte comment il a vécu la victoire du Portugal à l'Euro

Bruno Fernandes a dévoilé comment il avait fêté le triomphe du Portugal à l'Euro 2016 dans son hôtel, après avoir regardé seul dans sa chambre la finale, lui qui était parti avec Udinese pour un stage de préparation.

Le milieu portugais a depuis connu une ascension fulgurante. Ses performances exceptionnelles au Sporting CP ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs, et après l'une des plus longues sagas de transfert de la dernière décennie, Manchester United a remporté la course à sa signature en janvier.

Les Red Devils ont déboursé 55 millions d'euros pour amener le jeune homme de 25 ans à Old Trafford, pour les cinq prochaines saisons. Fernandes avait déjà une expérience dans un grand championnat européen depuis son passage à l'Udinese en Serie A entre 2013 et 2016, mais peu de gens auraient pu prédire à quelle vitesse il s'adapterait aux exigences du football anglais.

Le milieu de terrain portugais a marqué huit buts et délivré sept passes décisives lors de ses 15 premières apparitions sous le maillot de United, s'imposant comme le chouchou des supporters et le nouveau maître créateur de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Il y a quatre ans, il attendait encore sa première sélection au niveau international et n'était même pas sélectionné dans l'équipe de Fernando Santos pour le Championnat d'Europe en France. Cependant, Fernandes était toujours avide de voir le Portugal remporter le tournoi en battant le pays hôte en finale.

L'ancienne star du Sporting a expliqué à la fédération portugaise de football comment il n'a pas pu contenir sa joie après le coup de sifflet final : "J'étais dans un hôtel pendant un camp d'entraînement avec l'Udinese à ce moment-là et j'avais deux gars - deux joueurs français - avec nous : Thomas Heurtaux et Cyril Théréau", a-t-il commencé par expliquer.

"J'ai parié avec Heurtaux que celui qui perdrait prendrait une photo avec l'autre et la publierait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, ma photo est toujours présente sur mes réseaux sociaux - et sur ses réseaux sociaux aussi, je crois.

"Je me souviens avoir regardé le match seul dans ma chambre. Tous les autres le regardaient sur un écran géant. J'ai dit non, je vais le regarder seul dans la chambre parce qu'ils vont porter malheur, alors laissez-moi rester ici.

"Je suis resté seul dans ma chambre. Au moment où nous avons marqué le but, j'ai couru à travers l'hôtel ! J'ai couru jusqu'à l'endroit où ils regardaient tous, en criant de ma chambre jusqu'à l'endroit où ils étaient ! En criant !

"Je suis arrivé là et ils étaient visiblement dévastés, les deux Français, et j'étais vraiment extatique. Je pense qu'en tant que Portugais, que vous soyez ou non impliqué dans les succès du Portugal, vous devez vous sentir fier."