Bruno Fernandes : "Tout le monde attend de Pogba qu'il fasse comme CR7 ou Messi"

Manchester United a encore "beaucoup de confiance" dans les capacités de Paul Pogba, selon Bruno Fernandes, qui pense que le milieu de terrain a été injustement critiqué suite à l'énorme pression placée en lui depuis son retour au club.

Paul Pogba est revenu à Old Trafford en provenance de la Juventus pour 105 millions d'euros à l'été 2016, après s'être imposé comme l'un des meilleurs milieu de terrain du monde lors d'un passage de quatre ans à l'Allianz Stadium.

Il a montré des aperçus de sa meilleure forme à Manchester United, mais son attitude et le manque d'effort perçu sur le terrain ont souvent été remis en question. Le joueur de 27 ans a été initialement annoncé comme l'homme qui allait raviver les jours de gloire pour Manchester United après quatre ans hors de la course au titre pour la Premier League, mais il n'a remporté que la Carabao Cup et la Ligue Europa à sa collection de trophées à ce jour.

Paul Pogba a exprimé le désir de changer d'air à la fin de la saison dernière, mais Ole Gunnar Solskjaer l'a finalement convaincu de rester à Old Trafford pour une année supplémentaire. Malheureusement, une blessure persistante à la cheville a considérablement limité la contribution de l'international français en 2019-2020, et les spéculations sur son avenir continuent de faire rage avant le mercato estival.

Manchester United manquait ressentait le manque d'un créateur sans Pogba dans l'entrejeu, ce qui a incité Solskjaer à recruter Bruno Fernandes du Sporting au mois de janvier contre 55 millions d'euros.

"Tout le monde attend de Paul qu'il fasse comme CR7 ou Messi"

La star portugaise a depuis inspiré un revirement de fortune pour les Red Devils, et il a été suggéré que les services de Pogba ne sont plus indispensables alors qu'il est récurremment annoncé au Real Madrid et à la Juventus. Cependant, Fernandes reconnaît le fait que Paul Pogba a dû supporter le fardeau des attentes d'une équipe médiocre, et pense toujours qu'il a beaucoup à offrir à l'aube d'une nouvelle ère.

Dans un entretien accordé à 'MUTV', Bruno Fernandes a déclaré à quel point il était excité de jouer avec Pogba : "Beaucoup. Beaucoup. Je pense que nous avons beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain. De toute évidence, Paul est blessé depuis longtemps, et tout ce que nous savons, c'est qu'il a beaucoup de qualités. Nous pouvons dire dans le football que les gens oublient normalement ce que vous faites de bien quand vous avez fait une erreur. Vous pouvez être bons pendant 34 matches, et être mauvais un match, tout le monde s'en souviendra".

"Paul a vécu une mauvaise passe, à cause de la situation. Quand il jouait aussi, le club et l'équipe n'étaient pas bons, car les attentes sont élevées pour Paul, parce que Paul est un joueur de premier plan et que Manchester United paie beaucoup pour lui, et les attentes sont énormes pour lui. C'est normal quand vous êtes dans cette situation où vous ne jouez pas comme une superstar, parce que tout le monde attend de Paul comme ils en attendent de Cristiano Ronaldo à la Juventus ou de Lionel Messi à Barcelone. Tout le monde attend cela de Paul à Manchester, car ils savent qu'il a les qualités pour cela. C'est aussi de la confiance en Paul. L'équipe, nous avons beaucoup confiance en Paul", a conclu le Portugais.