Bruno Fernandes reprend Guardiola !

Le match entre Manchester United et Manchester City a fait sourire les fans des 'Red Devils' après le coup de sifllet final.

Une victoire qui rapproche l'équipe d'Old Trafford de la Ligue des champions et dans laquelle Bruno Fernandes a brillé comme l'un des grands protagonistes du derby Mancunien.

Le Portugais, recrue du club pendant cet hiver, a assisté Martial lors du 1-0 et a ensuite eu une conversation avec Pep Guardiola qui est rapidement devenue virale.

L'attitude de Pep, qui rappelle celle vécue avec Cristiano Ronaldo lors de la fameuse victoire 5-0 entre le Barça et Madrid en 2010, n'a pas plu à l'ancien joueur du Sporting de Portugal, qui s'est retrouvé dans un face à face avec le coach pendant quelques secondes.

Mais les paroles de Guardiola n'ont pas convaincu Bruno Fernandes, qui a demandé à l'entraîneur Catalan de se taire.

Bruno Fernandes shushing Pep Guardiola is what the Manchester derby is all about pic.twitter.com/kvzwivmGBC