Bruno Fernandes : "Ronaldo me demande comment va Manchester"

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a révélé que Cristiano Ronaldo demandait régulièrement de ses nouvelles.

Ronaldo, qui a lui aussi évolué du côté d’Old Trafford, entre 2003 à 2009, où il a remporté le premier de ses cinq Ballons d’Or.

Après une longue période au Real Madrid, où il a battu les records du club, le joueur de 35 ans est maintenant à la Juventus, bien qu'il ait été rapporté qu'il pourrait chercher une porte de sortie cet été, après la performance décevante des Transalpins en Ligue des champions.





Fernandes, qui est le chouchou actuel des Red Devils, est arrivé en janvier dernier et a eu un impact conséquent sur la réussite du club en deuxième partie de saison. Il a déclaré que son compatriote continuait de surveiller de près United.

"C'était mon rêve de jouer en Premier League", a d'abord déclaré le meneur de jeu sur le site officiel du club. "Bien sûr, j'ai parlé avec Cristiano après et il a très bien parlé du club. J'ai encore parlé avec lui il y a quelques jours. Chaque fois que je lui parle, il me demande comment va Manchester et si tout va bien. Tout le monde sait qu'il a passé beaucoup de temps à Manchester et qu'il a de la considération pour le club. Il aime le club, je pense qu’il a remporté son premier Ballon d’Or ici, donc c’est un club qui l’a marqué, bien sûr".

Alors que la paire est actuellement en contact régulier, Fernandes n'a pas eu besoin de Ronaldo cet hiver, pour le convaincre de signer. "J'ai parlé avec lui après, pas avant. Je l'ai déjà dit - Manchester, pour moi, était l'équipe de rêve. J'ai toujours voulu jouer pour cette équipe", a-t-il assuré.