Bruno Fernandes s'installe à la table de Messi

Le milieu de terrain portugais, depuis son arrivée à Old Trafford, a marqué 34 buts et fourni 20 passes déisives en seulement 59 matches. La contribution stupéfiante de 54 buts de Fernandes le place au même niveau que Lionel Messi au cours de la même période, qui a marqué 33 et effectué 21 offrandes pour ses coéquipies.

Un seul joueur issu des meilleures ligues européennes peut prétendre battre les deux virtuose et il s'agit de Robert Lewandowski, qui a marqué 54 pour 14 passes décisives.

Dans la foulée des trois premiers, on trouve Cristiano Ronaldo (48; 41 + 7), Erling Haaland (46; 38 + 8) et Romelu Lukaku (46; 39 + 7).

Fernandes se distingue également dans une autre catégorie, en étant l'un des trois seuls joueurs des cinq grandes ligues européennes à atteindre des buts et des passes décisives à deux chiffres jusqu'à présent cette saison.

L'ancien joueur du Sporting mène cette liste avec 15 buts et 10 passes, suivi de Harry Kane (13 + 11) et Thomas Muller (10 + 10).

Les 55 millions d'euros qu'il a fallu pour signer Fernandes en janvier dernier n'auraient guère pu être mieux dépensés par Manchester United, alors qu'il continue de confirmer son statut de joueur de premier plan et prouve que les 32 buts qui ont fait de lui le meilleur milieu de terrain du continent en 2018 - 19 pour le Sporting n'étaient pas un hasard.

"C’est un honneur absolu de jouer au football avec l’insigne de Manchester United sur ma poitrine", a récemment confié le joueur sur les réseaux sociaux.

"L'histoire de ce club de football s'est construite au fil des victoires, de nombreuses victoires. Je suis venu ici pour aider à perpétuer cet héritage, et je ne me reposerai pas tant que je ne le ferai pas. Je tiens à remercier tous les fans pour votre soutien exceptionnel. Espérons que ce n'était que la première de nombreuses années ensemble. Gloire, gloire Manchester United !", a ajouté le Portugais, élu de nombreuses fois meilleur joueur du mois en Premier League.