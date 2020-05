Bruno Guimarães regrette la fin de la saison en Ligue 1

Bruno Guimarães est arrivé en janvier à Lyon en provenance de l'Atletico Paranaense, et en seulement quelques matches sous le maillot lyonnais, le joueur s'est montré indispensable pour Rudi Garcia.

Il n'a pas surpris que par son adaption avec l'équipe mais également par l'apprentissage rapide de la langue de Molière. Lors d'un entretien avec son club, le Brésilien s'est confié sur son adaption rapide au club et l'arrêt de la saison en Ligue 1.

"Je suis très heureux de mes débuts. On a joué de grands matchs ensemble, des matches incroyables. J'aime mon équipe, les personnes avec qui je travaille, j'aime la ville de Lyon. Je suis content de mon adaptation à l'équipe, à la ville. Les choses se sont beaucoup mieux passées que je ne l'imaginais. Mais je savais que j'arrivais dans un grand club, avec un beau public qui supporte ses joueurs. Mais je ne savais pas que j'allais m'adapter si rapidement."

Toutefois, le joueur originaire de Rio de Janeiro regrette l'arrêt prématuré de la saison de la Ligue 1 et regrette cette décision : "On avait des ambitions cette année avec l’Olympique Lyonnais et je peux vous dire que tout cela me rend triste. Je pense que nous aurions dû attendre un petit peu, rien qu’en voyant des pays en passe de reprendre ou qui ont déjà acté un calendrier. Je peux vous le dire encore : je suis triste à l’image de toute l’équipe. Je veux jouer, le football me manque", a-t-il lâché dans une interview postée sur le compte Twitter du club.