Bryan Robson milite pour une arrivée de Grealish à MU

Dans un entretien à 'Goal', Bryan Robson avoue qu'il aimerait voir Jack Grealish signer à Manchester United.

"C'était une bonne décision de donner à Jack Grealish le brassard de capitaine d'Aston Villa. Je pense que ça l'a rendu un peu plus mature. C'est un joueur puissant, confie la légende des Red Devils. C'est un garçon assez fort et rapide, et comme il dribble les autres joueurs, il sera toujours un danger et c'est pour cela qu'il obtient autant de coups francs. Lui et Villa ont été formidables cette saison. Il a été lié à nous mais ces décisions sont prises par Ole Gunnar Solskjaer et le conseil d'administration. J'aimerais bien voir Jack Grealish avec un maillot de Manchester United. Je ne sais pas si le personnel d'Old Trafford l'apprécie, ni si vous aimeriez le voir jouer pour votre club."

Le milieu de terrain des Villans a été annoncé dans le viseur du club mancunien lors du dernier mercato estival.