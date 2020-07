Buffon s'empare du record de Paolo Maldini

Gianluigi Buffon entre un peu plus dans l'histoire de la Juventus et de la Serie A. Titulaire à l'occasion du derby de Torino ce samedi, l’ancien portier parisien a disputé sa 648e rencontre du championnat italien. Aucun joueur dans l’histoire du Calcio n’avait fait aussi bien.

Jusque-là, le champion du monde 2006 détenait cette marque avec son ancien coéquipier en sélection italienne, Paolo Maldini. Ce dernier occupait la 1e place depuis onze ans, et reste toujours le joueur de champ le plus capé.

Sur le podium des joueurs les plus capés on retrouve également Francesco Totti. 'Il Capitano' de la Roma s’est arrêté à 619 rencontres. Le top 5 est complété par Javier Zanetti et Gianluca Pagliuca.

Pour rappel, Buffon est revenu à Turin l’été dernier à la suite d’un séjour d'un an au Parc des Princes. Aujourd'hui, Buffon a un rôle de remplaçant derrière Wojciech Szczęsny, mais connaissait cette condition en revenant. Il avait d'ailleurs négocié une clause dans son contrat pour s'assurer de jouer au moins huit matches de Serie A cette saison.