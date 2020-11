Buffon félicite Ronaldo et l'encourage à rattraper Pelé

Ce jeudi, Gianluigi Buffon a eu un message à l'intention de Cristiano Ronaldo via ses réseaux sociaux. Le gardien italien a tenu à féliciter son compatriote suite à son but face à Andorre en amical.

"Énorme CR7!!! Félicitations pour cet exploit. 746 buts c'est énorme ! Tu rejoins Puskas, maintenant il faut que tu atteignes Pelé! @Cristiano", pouvait-on lire sur le compte de Buffon aujourd'hui.

Avec ce but, Cristiano Ronaldo vient égaler le record de Frank Puskas, le Hongrois a lui aussi inscrit 746 buts au cours de sa carrière. Le Portugais se trouve désormais à 21 unités du record détenu par Pelé (767 buts), 3e meilleur buteur de l'histoire du football, derrière Romario (772) et Josef Bican (805).

Véritable chasseur de records, le quintuple Ballon d'Or a donc en ligne de mire le "Roi Pelé" et ses 767 buts, même s'il existe une discorde au niveau de ce total puisque plusieurs spécialistes lui comptabilisent 757 buts et non 767, tout comme son nombre de passes décisives qui tangue entre 1281 et 1283.

À noter que la star portugaise se trouve également à sept longueurs du meilleur buteur en sélection, l'Iranien Ali Daei qui comptabilise 109 buts. L'ancien Madrilène a inscrit hier son 102e but avec la sélection portugaise.

Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC