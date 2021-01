Buffon ne pense pas au futur

Le gardien Gianluigi Buffon, qui fête ses 43 ans jeudi, ne sait toujours pas s'il continuera à jouer la saison prochaine avec la Juventus.

"Je suis très détendu. Le temps passe pour tout le monde et il faut accepter. Je vais continuer à avancer avec beaucoup d'enthousiasme", a assuré le gardien italien, dans des déclarations pour 'RAI Sport'. Le joueur de football américain, Tom Brady, a également 43 ans et jouera le Superbowl ce week-end : "C'est bon de savoir ça. Cela signifie que je ne suis pas une exception. Nous pouvons essayer de briser les tabous et certains stéréotypes sur les athlètes plus âgés." Sur la possibilité de jouer pour la Juventus la saison prochaine : "Je n'y pense pas. Quelqu'un comme moi pense juste un jour à la fois. Je veux fêter mon anniversaire."