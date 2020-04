Buffon pourrait jouer jusqu'à ses 44 ans

Le contrat de Gigi Buffon, 42 ans, avec la Juve s'expire à la fin de cette saison, mais selon 'Tuttosport', il y aurait déjà un accord entre le joueur et le club pour que Buffon reste à la Juventus, au moins, une saison de plus.

Le gardien de but est apprécié pour ce qu'il apporte au vestiaire et au club au-delà de sa contribution sur le terrain, l'Italien a perdu sa place de titulaire après son départ au PSG. Wojciech Szczesny est désormais le patron des cages de la Juve.

Le légendaire Buffon et le président Andrea Agnelli ont maintenu un contact permanent, même pendant l'arrêt dû à la crise du coronavirus. Même si le joueur s'engagerait pour une saison de plus, une autre de plus serait envisagée.

L'idée est que, dans un délai d'un an, toutes les parties puissent se réunir pour décider si le gardien de but va continuer à jouer pendant une autre saison, ce qui amènerait Buffon à jouer jusqu'à ses 44 ans.

Lorsqu'il prendra sa retraite, Buffon aura un poste dans les bureaux du club, mais le gardien de but vétéran n'y pense pas pour l'instant. Pour l'instant, il veut faire partie des Bianconeri, avec lesquels il a joué un total de 667 matches officiels.