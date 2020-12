Buffon toujours hanté par Manchester United

Nombreux sont les supporters parisiens qui en ont voulu à Gianluigi Buffon pour sa preformance contre Manchester United en huitième de finale retour de la Ligue des champions en mars 2019.

Après une victoire 0-2 à Old Trafford, le PSG s'était fait piéger puis éliminé au Parc des Princes au match retour. Si l'ensemble des joueurs est coupable, Buffon avait commis une grosse erreur face à Romelu Lukaku.

Une erreur que le gardien italien n'a pas oublié. Dans un entretien pour 'L'Équipe', le gardien de la Juventus Turin est revenu sur cette terrible soirée de mars 2019.

"J'y repense au moins trois ou quatre fois par semaine. Cela réveille tellement de regrets. Je m'impute une erreur incroyable, une erreur que, avec l'expérience que j'avais, je n'aurais pas dû faire", admet Gianluigi Buffon.

"Mentalement, ce soir-là, dans l'approche du match, dans la concentration, je n'ai pas été le 'Gigi' habituel. Je n'ai pas eu la force ou l'énergie de percevoir qu'on préparait ce match de manière trop légère. Et peut-être pour ne pas faire le vieux lourd qui saoule tout le monde, je n'ai pas dit : 'Oh les gars on n'y est pas, on n'a pas la bonne mentalité'. Moi aussi, je me suis laissé prendre", a raconté l'ancien gardien de but du PSG.

Selon lui, il n'aurait pas fait cette erreur à la Juventus : "À la Juventus, cela ne serait pas arrivé. J'étais sûr que cette saison-là on serait arrivé en finale, j'en étais persuadé. Je sentais quelque chose : on arrive en finale, je ne sais pas si on la gagnera, mais on y sera."