8500 spectateurs autorisés pour le premier match du RB Leipzig

Le RB Leipzig commencera la saison 2020-2021 de la Bundesliga par la réception de Mayence le dimanche 20 septembre. Et comme le révèle la très sérieuse agence SID, les autorités sanitaires locales ont autorisé le RBL à jouer devant un public restreint de 8500 supporters après avoir satisfait à toutes les normes de santé et de sécurité. C'est une excellente nouvelle pour les fans du club allemand et de la Bundesliga puisque la saison précédente avait été interrompue par la pandémie de Covid-19 avant de reprendre avec des matches à huis clos.

"Nous sommes très heureux de cette décision qui nous permet de faire un pas vers plus vers un retour à la normale. Nous remercions la Fédération allemande, le gouvernement de l'État de Saxe, et les autorités sanitaires de la ville de Leipzig pour leur coopération", a déclaré Oliver Mintzlaff, le directeur général du RBL.