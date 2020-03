Dortmund reprend l'entraînement ce lundi

Près de trois semaines après leur dernière rencontre en compétition sur la pelouse du PSG en Ligue des champions (2-0), les joueurs du Borussia Dortmund s'apprêtent à reprendre l'entraînement ce lundi.

Une décision qui a de quoi étonner quelque peu alors que la situation est loin d'être résolue en Allemagne comme dans le reste de l'Europe et du monde, et que la Bundesliga est suspendue a minima jusqu'au 30 avril prochain.

Pour autant, pas question pour l'heure d'envisager d'entraînement collectif. Afin d'éviter au maximum les risques de contagion, les joueurs travailleront pas groupes de deux pour des exercices physiques. Une manière également de ne pas rester isolés et de maintenir le lien entre eux en vue d'un possible sprint final pour le titre, si la saison reprenait.

Une décision qui plaît à Emre Can, comme il l'a confié à la chaîne 'Sport1' : "C'est déjà un début. Ces deux dernières semaines, nous nous sommes contentés de vélo en salle, d'exercices de musculation et de gymnastique. J'aimerais tellement déjà pouvoir retrouver la compétition dans quelques jours, mais je sais que c'est encore loin et qu'il faut s'armer de patience. Mais le fait de se retrouver en petits groupes ces prochains jours va nous faire le plus grand bien."