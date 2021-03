Butragueño reconnaît la grandeur de Benzema après son nouveau doublé

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a assuré que le Français Karim Benzema, auteur des deux premiers buts de la victoire à Balaidos contre le Celta, "a été une fois de plus un joueur décisif".

"Il a marqué deux buts de grande classe. Le contrôle sur le premier est primordial et la façon dont il termine le second également, il fait ce qu'il y a à faire", a déclaré Butragueño à propos de l'attaquant français.

"C'est un joueur très complet à tous points de vue. Il marque des buts et joue un très bon football. C'est une chance pour nous de l'avoir et il est dans une très bonne période. J'espère qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin, il continuera à nous aider comme ça", a-t-il déclaré à 'Movistar'.

Butragueño, quant à lui, a souligné que pour le Real Madrid "c'est une bénédiction" d'avoir un joueur avec la vitesse de Vinicius. "C'est une chance", a ajouté l'ancien attaquant international, qui a précisé que le Brésilien "est très jeune" et qu'au club, ils ont "de grands espoirs pour lui".

Il a estimé que le Real Madrid avait joué "un match très complet" à Balaidos et méritait de gagner, car il a considéré que si les 30 premières minutes ont été "excellentes", pour le reste du match, ils ont également eu le contrôle et les occasions de conclure la victoire plus tôt.