C'est au tour du maire de Manchester de répondre à la femme de Di Maria

La fracassante diatribe de la femme de Di Maria contre la ville de Manchester n'a pas fini de susciter la polémique. Gary Neville, légende des Devils Reds avait déjà répondu hier, avec un tacle envers le joueur de l'Albiceleste. Cette fois-ci, c'est le maire de Manchester qu'a voulu répondre.

Jorgelina Cardoso, la femme du joueur du PSG avait déclaré qu'elle avait détesté son court séjour en Angleterre, car pour elle, la ville "est très déprimante", et ses habitants "font peur".

"Avant de commenter, je suis d’accord avec elle sur un point. Ayant été un supporter de United toute ma vie, j’ai également trouvé cette période un peu déprimante. Son mari a été acheté pour près de 60 millions de livres sterling, puis vendu un an plus tard, l’un des plus gros flops de Manchester United à n’en pas douter. Nous avons des restaurants exceptionnels dans la région. Je pense que ses papilles gustatives ont été ternies par son aigreur et son amertume", a lancé l'homme politique pour 'ESPN'.

Ça fait mal !