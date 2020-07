Bale aurait demandé à Zidane de ne pas le convoquer

Ce dimanche, le Real Madrid dira au revoir à la saison 2019-2020 de Liga après avoir remporté le titre jeudi soir, et affrontera Leganés à 21 heures ce dimanche.

Une rencontre pour laquelle James Rodriguez et Gareth Bale n'ont pas été convoqué. Le premier avait demandé il y a plusieurs semaines à ne pas être convoqué, sachant qu'il n'allait pas jouer, et n'a plus été convoqué depuis.

Et selon les informations de 'Onda Cero', c'est le joueur lui-même qui aurait demandé à Zidane de ne pas le convoquer. Raison pour laquelle il ne serait pas dans le groupe.

Cependant, c'est une information que le Real Madrid aurait démentie pour 'AS'. L'entourage du joueur, quant à lui, n'aurait pas souhaité se prononcer sur le sujet.

L'avenir de Gareth Bale se complique alors que celui-ci n'a plus fait une apparition sur les terrains depuis six matches. La fin de l'aventure se rapproche entre le champion d'Espagne et son joueur.