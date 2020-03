"C'est de la folie, arrêtez de faire n'importe quoi"

La Bundesliga suspendra sa compétition à la partir du mardi 17 mars jusqu'au jeudi 02 avril prochain, pour le risque de contamination du coronavirus.

Par conséquent, le Bayern Munich affrontera ce samedi l'Union Berlin dans un match à huis clos, mais ce n'est pas suffisant selon les joueurs.

Le joueur Thiago Alcántara l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, qualifiant la décision de la Ligue allemande un manque de responsabilité et un acte imprudent, avant d'enlever le tweet et d'en publier un sans ces deux mots.

"C'est de la folie. S'il vous plaît, arrêtez de faire n'importe quoi et revenez à la réalité. Soyons honnêtes, il y d'autres priorités que n'importe quel sport", a affirmé le joueur espagnol.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.