"C'est de la folie de jouer s'il y a des risques"

Dans des déclarations pour 'Canal Sur', le joueur de Séville, Suso, a évoque les possibilités de reprendre le football et s'est montré inquiet face aux risques d'une telle décision.

"Ce serait un rêve de rester à Séville et jouer la Ligue des champions mais je préfère que la compétion revienne. C'est une compétition que Séville mérite. J'aimerais bien terminer la Liga, comme tous les joueurs, mais s'il y a 1% de risques, c'est de la folie", assure Suso.

"Je ne le dis pas à cause de la position de Séville au classement, et je n'ai pas peur de terminer la Liga. Si nous sommes troisièmes, c'est pour quelque chose et je suis certain que nous pouvons défendre cette position", explique-t-il.

Enfin, l'attaquant a évoqué le moment où le football s'est arrêté : "C'était le moment parfait, pas seulement pour moi mais aussi pour Séville. Il est vrai qu'il y avait la liste de Luis Enrique et que j'aurais pu en faire partie. L'équipe allait si bien..."