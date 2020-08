Marcelo : "C'est du 50-50"

Lyon veut croire à l'exploit ce samedi soir face à Manchester City, un peu plus d'une semaine après avoir déjà écarté la Juventus. "On a montré que c'était possible chez eux, affirme Marcelo dans L'Equipe, en référence au succès rhodanien à l'Etihad à l'automne 2018. Le foot, c'est incroyable, parfois, il se passe des trucs incompréhensibles. À Lisbonne, sans les supporters, sur un terrain neutre, tout peut arriver. C'est du 50-50."

Le défenseur brésilien, qui ambitionne d'aller au bout ("Si je n'y crois pas pourquoi voulez-vous que j'aille jouer ?"), se méfie toutefois des qualités individuelles des Skyblues. "On connaît la qualité tactique, technique des De Bruyne, Agüero (absent ce samedi soir), Jesus... Lui est vraiment en bonne forme en ce moment mais nous aussi, on peut bien défendre et faire des efforts devant. Si on joue comme contre le PSG et la Juventus, je suis sûr qu'on peut passer."

"On recherchait cet état d'esprit"

Marcelo insiste également sur l'état d'esprit affiché ces dernières semaines par son équipe, que ce soit dans la préparation ou depuis la reprise de la compétition en finale de Coupe de la ligue face au PSG.

"Dès les entraînements après le confinement, même en amicaux, contre Paris, c'était magnifique. On l'a revu contre la Juve. L'ambiance était exceptionnelle. On recherchait cet état d'esprit. C'est ce qui nous a fait passer", assure-t-il.

"Rudi (Garcia) travaille sur ça, Juninho, le directeur sportif, aussi et les plus expérimentés du groupe comme moi, (Anthony) Lopes, Leo (Dubois), Memphis (Depay), on insiste dessus. Si on pense qu'on est une grande équipe, on jouera comme une grande équipe. Nous devons penser en grand aujourd'hui."