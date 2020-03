"C'est dur la démence, mon père ne sait même pas que je suis entraîneur de l'Aston Villa'

Ron Smith a travaillé comme steward pendant de nombreuses années à Villa Park. La présence de Ron sur le terrain d'Aston Villa a permis à Dean Smith, l'actuel coach, et à son frère Dave d'assister à de nombreux matchs au Holte End, l'une des tribunes les plus importantes d'Angleterre.

Aujourd'hui, le père de Dean Smith souffre d'une maladie qui lui a causé une démence "difficile" à combattre, selon son fils et l'entraîneur d'Aston Villa. Dean Smith a déjà déclaré que son père ne sait même pas qu'il entraîne l'équipe de son coeur.

"S'il va regarder la finale ? Je ne suis pas sûr d'avoir vu ses yeux ouverts depuis un mois ou deux. La démence est une maladie difficile. Il souffre", reconnaît Dean Smith. "Après les play-offs, après la finale, je me souviens avoir dû rentrer à la maison et mettre mon père au lit, ce qui est difficile pour n'importe qui. Maintenant, j'essaie de mettre cela de côté et de me concentrer sur Villa", a-t-il déclaré visiblement excité à l'approche de l'événement.

Dean Smith dit qu'il veut gagner le titre pour la famille, mais d'abord pour lui-même. "D'abord, je me bats pour moi-même. C'est ce que je dis aux joueurs. Ils doivent jouer pour eux-mêmes. Ils doivent rentrer chez eux et se dire, en posant leur tête sur l'oreiller : "Est-ce que j'ai bien travaillé ?

"Mais aussi pour la famille, bien sûr, c'est ce pour quoi on se bat", a déclaré l'entraîneur de Villa.