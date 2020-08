James Rodríguez se confie sur son mal-être au Real Madrid

James Rodríguez ne sait toujours pas ou il évoluera la saison prochaine. Approché par plusieurs équipes, le Real Madrid ne lui a toujours pas communiqué d'informations au sujet de son avenir. Le principal concerné sait déjà qu'il ne foulera plus la pelouse du Bernabéu comme l'avait précédemment révélé 'AS'.

"J'aimerais savoir dans quelle direction je vais. Il peut s'écouler pas mal de temps avant que je le sâche. Je veux seulement aller dans un club où je jouerai et dans lequel je serai heureux et désiré", a-t-il notamment déclaré dans le podcast.

Le Colombien refuse de passer plus de temps sur le banc. "C'est frustrant de ne pas jouer. Je sais que j'ai le niveau pour, mais à cause de certaines personnes je ne peux pas le démontrer. Si je n'étais pas un bon joueur je l'accepterais, mais je suis quelqu'un qui aime jouer et gagner", a expliqué James.

Il a également ajouté qu'il aurait aimé partir de Madrid avant : "Je voulais déjà m'en aller mais le club ne m'a pas laissé partir. Je voulais aller dans une équipe qui m'aurait fait jouer. Je savais qu'à Madrid je n'aurais pas eu l'opportunité de jouer car Zidane avait déjà sa base. Mon souhait était que le Real se souvienne de ma première étape chez eux mais ça n'a pas été le cas..."

James pense que s'il ne joue pas, c'est parce que son style n'est pas adapté à celui de Zidane. "C'est une question de goûts, lui préfère d'autres joueurs et c'est respectable. Moi je n'entre pas dans ça, mais quand tu vois que tu n'as pas les mêmes chances que tes coéquipiers c'est difficile".

Il reconnaît que cette saison est sans aucun doute la pire de sa carrière : "C'est sans nul doute la plus grande déception de ma vie de joueur professionnel, mais grâce à Dieu je suis encore jeune et j'ai du temps pour être heureux".