"C'est grace à Mourinho que je joue bien"

Lorsque Gareth Bale était joueur du Real Madrid, Zidane ne comptait pas énormément sur lui. Le mieux pour lui était donc de quitter un club où il n'était plus le bienvenu, pour rejoindre son premier amour, Tottenham.

Outre la nostalige, il est aussi revenu car il savait que José Mourinho le soutiendrait. Après son premier match en Europa League face à LASK, il a voulu remercier le technicien : "C'est grace à lui que je joue bien. On veut toujours être voulu et utile. En revenant ici, je savais que je donnerais tout pour ce maillot."

"Je suis encore un peu rouillé, comme si j'étais encore en présaison. J'essaye de revenir à mon meilleure niveau tout en profitant de mon retour sur les terrains dans cet incroyable club. Quand je serai en forme, je pourrai être plus incisif et utile pour l'équipe."

Et pour le moment, Gareth Bale en est loin. On a pu apercevoir des aperçus de ses capacités mais pour le moment il est encore trop juste, que ce soit physiquement ou techniquement.

