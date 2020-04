C'est la crise au Barça !

Les derniers mois de Josep María Bartomeu au Barça n'ont pas cessé d'alimenter une crise institutionnelle majeure. Le président actuel, qui ne pourra pas être réélu à la fin de son mandat en 2021, partira en laissant derrière lui une très mauvaise image. Le dernier épisode, est la crise avec ses deux vice-présidents.

Le président barcelonais a convoqué une réunion par visioconférence avec ses dirigeants, Bartomeu a réclamé la démission de plusieurs membres du conseil d’administration. Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias et Jose Pont ont été les cadres visés.. Si leur adieu est confirmé, la liste des vice-présidents écrasés par le chef culé sera passée à sept.

Le quotidien catalan ajoute qu’il leur a donné quelques heures pour présenter leur démission, sinon quoi ils seront rétrogradés dans leur fonction. Ça ressemble plus à un coup d'état de Bartomeu.

Quelques instants plus tard, l'un d'entre eux, Emili Rousaud, lui ra répondu publiquement. Des propos qui ne feront certainement pas plaisir à Bartomeu.

"Selon les statuts du club, le président Bartomeu peut me rétrograder. Mais en tant qu’élu, je ne peux pas être expulsé. M’appeler en plein confinement n’a pas été la meilleure des manières. Il y avait un consensus au sein du conseil d’administration pour que, si une candidature était faite, je sois le président. Je serais très excité à cette idée parce que je supporte le Barça. Bartomeu m’a appelé pour me dire qu’il voulait faire un remaniement du conseil d’administration et qu’il se méfiait d’un certain nombre de cadres, y compris moi. Il y a eu des fuites dans la presse qui ont bouleversé les joueurs, et il a considéré que j’avais critiqué le travail des dirigeants du club", a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

"Je parle à la presse, mais je ne fais pas fuiter les informations. Je l’ai fait une seule fois, mais j’avais prévenu. Je ne critique pas les joueurs. J’ai la conscience tranquille et je sens que tout cela est lié au thème du Barçagate. Bartomeu nous a dit que le salaire de Jaume Masferrer, avait été suspendu après l’affaire du Barçagate, mais il peut encore conseiller le président. (…) Dans l’affaire du Barçagate, je faisais partie du comité d’arbitrage et les factures de ces sociétés (engagées par le Barça pour nuire à l’image de certains cadres de l’équipe) ont été fractionnées afin de contourner les contrôles internes du club, c’est une réalité."

En effet, ça ne va pas du tout au Barca, et Bartomeu ne fait rien pour aider à l'amélioration de la situation, bien au contraire.