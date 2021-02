"C'est le meilleur moment pour battre Liverpool"

Le derby de la Merseyside entre Liverpool et Everton a lieu ce samedi, Carlo Ancelotti estimant que c'est le meilleur moment pour tenter de battre ses rivaux, ce qui ne s'est pas produit depuis 2010, à domicile et à Anfield depuis 1999.

Les deux équipes ont fait match nul (2-2) en octobre, mais avec un champion en titre plus fragile, l'Italien estime désormais que c'est "le meilleur moment pour les battre". "Bien sûr, nous voulons gagner chaque derby. Everton n'en a pas remporté depuis longtemps et le meilleur moment pour les battre pourrait être demain. C'est peut-être le cas, mais cela dépendra de ce que nous ferons sur le terrain, et seulement de cela. Je pense que nous ne sommes pas sous pression. Nous sommes meilleurs maintenant que par le passé, donc je pense que nous avons une opportunité de parvenir à un résultat positif", a-t-il évalué, reconnaissant que l'absence de public peut profiter aux visiteurs. Everton vient de deux défaites consécutives (contre Fulham et City), mais Liverpool a également perdu trois matchs consécutifs de Premier League, dont deux à domicile (West Ham, Liverpool et City).