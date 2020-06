"C'est normal de voir GÃ¶tze quitter Dortmund"

Dans des déclarations pour 'Sky Allemagne', Jürgen Klopp a commenté le départ de Mario Götze de Dortmund, qui terminera son contrat avec le club en fin de saison.

Mario Götze a fait irrumption dans l'élite du football mondial lorsque Klopp était aux commandes de l'équipe de Dortmund et l'entraîneur s'est confié sur la décision de son ancien joueur.

"Si les choses ne se font pas une année avant, il y a des chances qu'un contrat ne soit pas prolongé. Mario a probablement besoin de jouer plus de matches. Il a besoin d'un club qui ne lui fasse pas ressentir qu'il doit essayer de changer le monde à chaque match", explique l'entraîneur de Liverpool.

"Dans un autre club, Götze jouera normalement et nous retrouverons de nouveau le vrai Götze. Ce n'était pas possible à Dortmund actuellement en raison de la qualité du secteur offensif", ajoute l'ancien coach jaune et noir.

"C'est tout à fait normal que Mario quitte le club, je lui souhaite bonne chance. C'est un joueur exceptionnel avec un caractère exceptionnel, il me plaît beaucoup", conclut Jürgen Klopp.