"C'est un cadeau d'être l'entraîneur de N'Golo Kanté"

N'Golo Kanté vit un début de saison difficile sur le plan physique et a fait son retour à l'entraînement sous les ordres de Thomas Tuchel après plusieurs semaines d'absence.

En conférence de presse avant le match de Chelsea contre Barnsley en FA Cup jeudi, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas tari d'éloges le champion du monde 2018.

"Je pense que N'Golo figure dans les plans de tous les managers du monde. J'étais désespéré de l'avoir dans mon équipe, c'est un joueur de Chelsea, un grand joueur de Chelsea et l'un des meilleurs milieux du monde. Je suis chanceux de l'avoir dans mon équipe, et chanceux qu'il soit de retour", a encensé Thomas Tuchel.

"Quand vous regardez sa performance pour son retour de blessure face à Tottenham, il a juste fait ce qu'il fait toujours : aider tout le monde sur le terrain, avec sa mentalité, son énergie, sa qualité. De le voir à la télé et maintenant en live, de voir comment il travaille, son humilité, et la qualité qu'il donne à l'équipe, c'est un cadeau d'être son entraîneur et je suis très heureux", a-t-il ajouté.