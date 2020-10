"C'est un rêve pour moi de jouer au Real Madrid"

Depuis quelques années, Paul Pogba est envoyé au Real Madrid lors de chaque mercato. Cette année encore, il n'y a pas échappé. En conférence de presse avec les Bleus, le milieu mancunien a évoqué son avenir avec Manchester United.

"Je suis à Manchester. On sait que ça a beaucoup parlé et moi non. J’ai entendu beaucoup de bruit comme quoi j’allais partir et que je devais partir dans des clubs à droite à gauche. Aujourd’hui je suis encore à Manchester et je me bats pour essayer encore de ramener le club au plus haut niveau"

Le champion du monde 2018 entend lutter pour le titre en Premier League avec les Red Devils : "On sait que ce n’est pas facile, on a eu des périodes difficiles. C’est difficile en ce moment. On se bat, c’est ce qu’il faut. On sait qu’on passera par des moments bas en tant que joueur de foot. Il faut avoir une force mentale forte pour revenir au meilleur niveau et aller chercher la place qui nous convient pour mettre le club où il le mérite. Il mérite d’être au top. Gagner des titres et le championnat, ce sont les ambitions du club. On sait que ce n’est pas facile, mais ça reste notre objectif. On se bat pour ça"

"La Pioche" s'est également exprimé sur les rumeurs qui l'envoyaient au Real Madrid, le joueur s'est montré honnête à ce sujet : "Zidane? On a tous entendu, des choses ont été dites. Quoi répondre? Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C’est un rêve pour moi pourquoi pas un jour. Comme je l’ai dit, je suis à Manchester et j’aime mon club. Je performe à Manchester, je prends du plaisir et je veux tout faire pour remettre le club où il le mérite. Je vais me donner au max, comme mes coéquipiers"

Le milieu français a conclu la conférence sur une éventuelle prolongation de contrat avec le club anglais : "Ça a beaucoup parlé et moi non. Je préfère être concentré sur le ballon et surtout ma reprise. On ne m’a rien dit. Je n’ai pas parlé avec Ed Woodward (vice-président exécutif de Manchester United). On n’a pas parlé de renouvellement. Pour l’instant, je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Je pense qu’il y aura un moment où le club viendra me parler et peut-être me proposer quelque chose, ou pas. Pour l’instant, il ne s’est rien passé. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Je pense vraiment à moi, à bien revenir et à sortir de grosses performances pour mon club"