"C'est une grande sensation de marquer, je voulais juste aider l'équipe"

Quelques semaines après son retour à Tottenham, Gareth Bale a débloqué son compteur de la saison et a inscrit le but de la victoire contre Brighton ce dimanche.

Une victoire qui a propulsé Tottenham à la deuxième place du championnat. Au micro de 'Sky Sports', Bale s'est dit heureux d'avoir marqué et participé à la victoire de son équipe.

"C'est une grande sensation. Je voulais juste jouer et aider l'équipe. Sergio [Reguilón, passeur décisif] doit être félicité lui aussi. En plus, c'était une passe de son pied droit ! C'est génial pour moi de marquer, mais je suis un joueur de l'équipe. Le plus important, c'est l'équipe", a expliqué Gareth Bale après la victoire à Londres.

"Nous apprenons à bien terminer nos matchs. Même si nous faisons des erreurs, nous apprenons de celles-ci. Nous pouvons être très combatifs, mais nous ne pouvons pas nous emballer", a-t-il ajouté.