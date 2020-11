Après les blessures, c'est désormais le Covid-19 qui tient Eden Hazard éloigné des terrains de football. L'ailier du Real Madrid a ainsi été contraint de déclarer forfait pour les deux dernières rencontres de la Belgique dans phase de poules de la Ligue des Nations.

"C'est vraiment dommage, ce qui arrive à Eden. C'est dommage parce qu'il revenait de blessure après avoir vécu une année difficile. Il revenait bien et c'est vraiment dommage qu'il soit touché par le virus à ce moment-là. Mais nous devons faire sans. Il y a de la qualité pour le remplacer. J'espère qu'Eden reviendra bientôt et en bonne santé pour faire ce qu'il aime faire. Il a vécu une année difficile à cause des blessures, mais je suis certain qu'il reviendra en bonne forme", a déclaré son compatriote Kevin De Bruyne.

Les hommes de Roberto Martinez devront donc faire sans lui pour la réception de l'Angleterre ce dimanche, décisive dans la course à la première place du groupe.