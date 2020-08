1,17 million de téléspectateurs sur RMC pour Atalanta-PSG

RMC Sport 1 était la 5e chaîne de France pendant le match, attirant 1,7 million de spectateurs en cumulé sur l'ensemble de la rencontre. Ces audiences ne comprennent pas les téléspectateurs qui ont regardé le match en ligne.

400 000 téléspectateurs ont également regardé sur 'RMC Sport 1' l’émission d'après-match "Champions zone" présentée par Jean-Baptiste Boursier.

TF1 était en tête des audiences mercredi soir avec la série "Magnum", devant France 2 et M6.

NextRadioTV, la maison-mère de RMC Sport, détient les droits de la Ligue des champions et de la Ligue Europa jusqu'en juin 2021. Le groupe a mis en place un plan d'économies pour préparer l'après-Covid, coupant dans ses effectifs et réduisant la voilure dans le sport et le divertissement.