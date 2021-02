La remontada de 2017 : un rêve pour le Barça, un cauchemar pour le PSG

"Les Barcelonais étaient désolés pour nous"

Jonathan P. (supporter du PSG, présent dans le parcage parisien) : "Après le 4-0 de l'aller, je suis euphorique et décide de prendre mon billet. On part à quatre, tellement confiants... On prend le premier but au bout d'une minute (...), je suis mal au deuxième but. Puis ça se calme à 3-1. Je suis extrêmement superstitieux, alors quand ça commence à chanter "¡Adiós remontada!", je m'engueule avec les gens autour de moi. Quand ils marquent le quatrième but, je suis blanc. Et quand on perd, là, on est abasourdis, complètement sonnés. Je suis dévasté. Je vais vous paraître odieux, mais j'aurais préféré qu'un oncle meure plutôt que perdre. Heureusement, les supporters (barcelonais) sont humbles (...). Nous on a envie de "tuer" des gens, de se battre, mais ils nous disent qu'ils sont désolés, que ça va venir, qu'on va la gagner... Pour être honnête, moi, je ne les aurais jamais réconfortés, j'aurais montré mes fesses, ça aurait été insupportable... Le surlendemain au bureau, mon N+2 finit par me lâcher le fameux "mais ce n'est que du foot". Là, j'ai dit des choses un peu crues et j'ai posé un mois de vacances."

"Dans les bras de gens que je ne connaissais pas"

Oriol Piqué (supporter du Barça, présent dans le 3e anneau de la tribune nord) : "En réalité, les gens n'y croyaient pas trop... jusqu'au premier but de Luis Suárez dès le début du match. Au début, les gens n'encourageaient pas trop, mais au fur et à mesure, on a commencé à y croire. Quand Cavani a marqué (pour Paris à la 62e minute, NDLR) (...), les gens ont commencé à rassembler leurs affaires et à quitter le stade pour éviter les bouchons. Après, ça a été ce moment épique : Sergi Roberto arrive d'on ne sait où pour marquer ce but du 6-1 du bout du pied. C'était incroyable. C'était impossible. Ça a été un moment d'euphorie générale, j'ai sauté dans les bras de gens que je ne connaissais même pas. (...) Quand je revois le résumé du match, à chaque fois, ça me donne des frissons."

"Certains m'appellent le fou du match contre le PSG"

Alfredo Martinez (journaliste pour la radio Onda Cero, en cabine de commentateur) : "Jamais dans ma vie je n'ai vécu une ambiance comme celle de ce jour-là au Camp Nou. Un but célébré avec une telle explosion, celui du 6-1, je ne l'oublierai jamais. Je n'arrivais même plus à m'entendre parler. Pour moi, ça a été un moment inégalable, un des moments les plus importants de ma vie professionnelle. (...) Mes collègues avaient enregistré ce moment-là (le but du 6-1 de Sergi Roberto, ndlr), où je suis exalté. Je ne m'écoute plus. C'était une folie collective à laquelle j'ai moi-même participé, parce que j'avais la sensation de vivre quelque chose d'unique. Et grâce aux réseaux sociaux, c'est passé sur les télés du Brésil, d'Argentine, dans toute l'Amérique du Sud, une bonne partie de l'Europe.... Les gens se souviennent de ce commentaire encore aujourd'hui. Certains m'appellent "le fou du match contre le PSG"."

"Tu as envie de balancer tout ton matériel"

Bruno Salomon (envoyé spécial de la radio France Bleu Paris, en tribune de presse) : "La presse française est arrivée un peu les mains dans les poches. À 4-0 à l'aller, tu te disais que rien ne pouvait t'arriver. A la 80e minute, à 3-1 pour le Barça, des 'socios' assis devant nous, des messieurs d'environ 70 ans, qui en ont assez vu, se lèvent et me serrent la main. Ils s'en vont. Les socios ont abandonné le stade, je me dis : "c'est fait, on va se qualifier". Et après, les dix dernières minutes, tout passe en 'slow motion'. C'est du grand n'importe quoi, un brouhaha indescriptible. De voir des journalistes qui se sautent dans les bras, les gens devant moi, hystériques... Et toi, tu te dis : "non, ce n'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce sketch ?" On ne m'enlèvera pas le fait qu'il y a eu des soucis sur la rencontre, que le scénario n'était pas "clean" à cause de l'arbitrage. Le PSG s'est aussi mis dedans. Les buts, c'est comme si je les encaissais. Au sixième, tu as envie de balancer tout ton matériel et de te barrer. Tout est improbable."

Propos recueillis par Emmanuel BARRANGUET, Alexis HONTANG et Patxi VRIGNON-ETXEZAHARRETA pour l'AFP.