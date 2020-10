Benzema, l'heure du réveil ?

Trop seul, Benzema ? Eden Hazard en phase de reprise, Rodrygo oublié sur le banc, Luka Jovic et Marco Asensio encore un peu justes... A bientôt 33 ans (le 19 décembre), l'attaquant français a connu un début de saison loin de ses standards du précédent exercice, avec seulement un but inscrit en sept rencontres.

Comme un baromètre du jeu merengue, sa mauvaise passe a coïncidé avec celle du Real: face à l'équipe B du Shakhtar Donetsk à domicile la semaine dernière pour la première journée de C1, Benzema est entré en jeu à la pause, quand les Merengues étaient déjà menés 3-0... Mais il n'a pas pu sauver les siens, battus 3-2 et déjà sous pression pour la qualification dans le groupe B.

- Trop seul -

Mais Benzema s'est repris dès samedi au Camp Nou lors du clasico face au Barça: s'il n'a toujours pas marqué, il a été décisif, en offrant sur un plateau le ballon du premier but à Fede Valverde (5e) et lançant le Real vers un succès 3-1.

A l'évidence, la "Maison blanche" a grand besoin des buts de Benzema: la saison passée, le meilleur réalisateur de l'équipe était l'avant-centre français, avec 27 buts en 48 matches toutes compétitions confondues. Derrière, c'est le défenseur central Sergio Ramos (13 buts) qui talonnait "KB9".

Les premiers attaquants de la suite de la liste, Rodrygo et Vinicius, ne totalisaient respectivement que 7 et 5 buts.

Cette saison, la place d'artilleur en chef du Real est pour l'instant occupée par le Brésilien Vinicius (3 buts en 6 matches), le seul à créer des différences en dehors de Benzema parmi les attaquants... mais de manière trop irrégulière.

Après avoir réussi à se montrer tranchant lors du début de saison, comme son but 15 secondes après être entré en jeu mercredi dernier contre le Shakhtar (59e), le jeune Brésilien (20 ans) s'est éteint lors du clasico, samedi dans un Camp Nou vide.

- Hazard comme lieutenant ? -

Qui pourrait donc être le lieutenant de Karim Benzema pour la saison 2020-2021? Sergio Ramos continuera de marquer de la tête et de transformer des pénaltys, comme lors du clasico. Luka Modric apportera toujours sa pierre à l'édifice, comme avec ses deux superbes buts contre le Shakhtar mercredi et au Camp Nou samedi.

Mais désormais, tous les regards sont tournés vers Eden Hazard. Dernière recrue "galactique" de Zinédine Zidane à l'été 2019 (pour 5 ans et 115 M d'EUR) avant que la pandémie ne vienne resserrer les comptes du Real et n'interdise la venue de grandes superstars, l'attaquant international belge (29 ans, 106 sélections) n'a toujours pas montré l'étendue de son talent.

Sa saison 2019-2020 a été minée par des blessures successives aux chevilles, et il n'a toujours pas participé à une seule rencontre depuis le début de l'exercice 2020-2021, après avoir toutefois refoulé la pelouse à l'Etihad Stadium en août dernier, lors de l'élimination merengue en 8e de finale de Ligue des champions face à Manchester City.

Dimanche, le Real Madrid, qui a perdu Nacho lors du clasico, a annoncé qu'Hazard ferait partie du voyage en Allemagne, après s'être entraîné une seule fois avec le reste de l'équipe.

Zidane, d'habitude très précautionneux avec ses joueurs, prendra-t-il le risque de lancer le Belge aux côtés de Karim Benzema pour tenter de réveiller l'attaque madrilène ?

Il faudra au moins ces deux talents combinés pour tenter de redresser une campagne européenne mal embarquée.