Compte à rebours lancé pour la préparation de Lyon et du PSG

De quoi souffrir d'un sérieux handicap sportif au moment de disputer la dernière ligne droite de la C1, reprogrammée du 7 au 23 août, après une période de cinq mois sans compétition ?

"C'est très dur de voir" si cela "peut être un avantage ou un désavantage", a estimé mercredi le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, pour qui la décision du football français d'arrêter définitivement sa saison fin avril, conformément aux annonces gouvernementales, a été "assez prématurée".

"On va arriver à égale préparation avec le PSG mais avec un déficit de douze matches contre la Juventus", a déploré Rudi Garcia, l'entraîneur de Lyon, lors de la reprise de l'entraînement début juin.

"On ne jouera pas à armes égales en Ligue des Champions. C'est un casse-tête. On ne nous laisse pas toutes nos chances et c'est cela qui est le plus frustrant", a renchéri Paolo Rongoni, son préparateur physique.

Seuls matches officiels à l'horizon pour Lyon, avant son 8e de finale retour contre Turin le 7 ou le 8 août, et le PSG, qualifié pour les quarts de finale, qui se joueront du 12 au 15 août ? Les finales de la Coupe de France, PSG-Saint-Etienne, et de Coupe de la Ligue, PSG-Lyon, prévues fin juillet.

Tournoi amical à Lyon ?

"Nos joueurs et le staff, qui reprennent l'entraînement lundi prochain, vont tout mettre en œuvre, avec le talent et le professionnalisme qu'on leur connaît, pour être prêts début août à relever le défi européen qui les attend", a promis mercredi Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Au programme, examens médicaux et tests physiques pendant les deux-trois premiers jours, avant un retour concret sur les terrains en fin de semaine.

Pour remettre en forme Neymar et ses coéquipiers, qui ont pu profiter de plusieurs semaines de vacances anticipées depuis l'arrêt de la Ligue 1, Paris compte surtout disputer des matches amicaux tous les trois jours avant le retour de la Ligue des Champions, selon 'Le Parisien' et 'L'Equipe'.

Un premier match contre l'équipe U19 du club, début juillet au Camp des loges, est même envisagé selon 'RMC'. Après une telle période d'inactivité, gare au risque de blessures !

Du côté de l'OL, faute d'avoir obtenu une reprise du championnat de France, son président Jean-Michel Aulas a annoncé vouloir organiser un tournoi amical en juillet à Lyon.

"Nous envisageons pour les garçons un tournoi sur une ou deux semaines, probablement de huit équipes réparties en deux groupes, ce qui permettrait d'avoir un certain nombre de matches de préparation", a-t-il annoncé, ajoutant que le PSG serait "intéressé" pour y participer.

"On va y aller petit à petit en prenant le moins de risques possible. On va travailler physiquement et techniquement par des petits groupes de dix. On a prévu une semaine de stage au bout de la quatrième semaine de préparation à Evian, a encore détaillé Rudi Garcia. Ce sera ensuite le sprint final."