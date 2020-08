Cocorico à Bilbao, avec une demi-finale OL-PSG à venir

Les deux locomotives du football féminin en France ont charbonné pour arriver à destination, mais l'essentiel a été acquis et il y a aura forcément un des deux représentants en finale le 30 août à Saint-Sébastien.

A Bilbao, l'autre ville du Pays basque espagnol accueillant ce "Final 8" féminin à huis clos, la couronne des quadruples championnes en titre lyonnaises a tremblé face aux Allemandes qui ont livré le match "dur, âpre, engagé" que l'entraîneur lyonnais avait anticipé.

Et si Jean-Luc Vasseur n'avait "pas de crainte" avant ce match à élimination directe (formule retenue par l'UEFA en temps de Covid), les "Fenottes" ont pourtant connu de nombreux frissons avec le pressing tout terrain adverse.

L'OL a certes pris le large par Nikita Parris (41e) et Amel Majri (59e), mais les Allemandes sont revenues à 2-1 en seconde période par l'ex-Lyonnaise Carolin Simon (64e) avant de trouver la barre transversale un quart d'heure plus tard (79e).

Les Allemandes ont posé d'entrée des difficultés en offrant des duels rugueux et un pressing incessant. Et très tôt, elles ont lancé une première alerte sur un centre que Lea Schüller a failli reprendre en se jetant (22e).

- Lyonnaises bousculées -

Privées de Griedge Mbock et Ada Hegerberg, venues au stade San Mamés encourager leur équipe, elles ont néanmoins su faire le dos rond, compensant leur manque de maîtrise par une solidarité sans faille symbolisée par les retours défensifs de Delphine Cascarino.

Leur patience a été récompensée sur une tête victorieuse de Parris, servie par une offrande de la jeune mariée Eugénie Le Sommer, passeuse décisive sur un enchaînement contrôle poitrine et tir lobé tout en finesse.

Les cris de joie venus du banc de touche lyonnais, emplissant le silence assourdissant du stade San Mamés vide de spectateurs, ont alors donné un écho visible de la tension régnant dans le camp français.

Bousculées comme rarement, les championnes de France ont doublé la mise à l'heure de jeu sur un coup franc obtenu par Cascarino, fauchée devant la surface après un une-deux avec Gunnarsdóttir, la recrue islandaise qui a remplacé Amandine Henry à la pause.

La gauchère Majri, repositionnée en défense plutôt qu'au milieu comme habituellement, a joliment enroulé le ballon au-dessus du mur de la gardienne Laura Benkarth (59e). Mais l'avantage a fondu cinq minutes plus tard sur un coup franc de Simon que Gunnarsdóttir a légèrement dévié (64e) dans le but de Sarah Bouhaddi.

Malgré ce scénario crispant, le club de Jean-Michel Aulas, présent à Bilbao, s'est offert une petite revanche contre le Bayern, bourreau des Lyonnais en demi-finale de Ligue des champions messieurs.

- Classique français -

L'affiche de mercredi contre le PSG promet de faire des étincelles entre deux équipes qui se sont tirées la bourre cette saison jusqu'à l'interruption définitive du championnat en mars pour cause de pandémie de coronavirus.

Classique de la D1 féminine, le choc n'est pas inédit en Coupe d'Europe où il a toujours tourné en faveur des Lyonnaises, notamment lors de la finale de 2017 conclue aux tirs au but.

Plus récemment, le 9 août, les Lyonnaises ont pris le meilleur sur leurs rivales en finale de Coupe de France, là aussi à l'issue d'une rencontre disputée conclue dans la séance fatidique.

"Le match était très serré, c'était très ouvert, n'importe qui aurait pu gagner. On s'est amélioré, on se rapproche d'elles et on peut les défier pour un titre, sans aucun doute", assurait cette semaine auprès de l'AFP la gardienne du PSG Christine Endler.

Samedi, l'internationale chilienne et ses coéquipières s'en sont sorties dans la douleur face à Arsenal, malgré l'ouverture précoce et sublime de Marie-Antoinette Katoto (15e) d'une reprise de volée sur corner.

Les Anglaises ont recollé au score d'une frappe lointaine de Bethany Mead (39e) que l'arbitre aurait pu annuler sur hors jeu. La délivrance est venue de la jeune Danoise Signe Bruun (77e) sur une passe de Katoto.