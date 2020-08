"Nous n'avions pas cette habitude"

Cris, vous avez disputé avec Lyon une demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern en 2010. Comment aviez-vous abordé cet événement ?

"Le premier match avait été compliqué à préparer car nous étions partis à Munich en minibus en raison du volcan islandais (Eyjafjallajökull) qui rendait les vols impossibles. Le voyage était très fatigant mais à l'arrivée, tout était bien organisé. C'était un match fermé, difficile, tendu avec beaucoup de duels, que nous avons perdu 1-0 là-bas. Le Bayern avait une bonne équipe et en seconde période, comme d'habitude, Arjen Robben, avec son geste que l'on connaissait déjà, a réussi à marquer.

Du coup, quel était votre attitude pour le retour ?

"Nous gardions nos chances d'aller en finale. Nous jouions chez nous. Mais nous (le club) avons essayé de faire des choses que nous n'avions pas l'habitude de faire et notamment sur l'environnement du match avec des animations, on (le club) a fait la fête au stade avant la rencontre. A l'échauffement, nous avions senti des choses inhabituelles. Le club a organisé une ambiance pour mettre la pression sur le Bayern mais nous n'avions pas l'habitude de ce type d'atmosphère. Bien sûr, c'était aussi le moment de tenter des choses différentes, sauf que cela n'a pas marché. Nous avons pris un but en première période et, après la mi-temps, j'ai été exclu. Du coup, cela devenait compliqué. L'équipe était déstabilisée. A onze, c'était déjà compliqué avec un but de retard et il fallait marquer trois buts. Alors à dix... Le retour était vraiment difficile. Il y avait de la place même si en face le Bayern alignait une bonne équipe".

On a l'impression que l'OL avait payé son inexpérience par rapport au Bayern ?

"C'était la première demi-finale que nous jouions dans l'histoire du club. Les tours précédents, nous savions faire. Nous avions joué des quarts contre le PSV Eindhoven (2005), l'AC Milan (2006). Nous avions cette expérience. Mais pas en demie. C'était autre chose encore. En quarts, nous avions su nous adapter et gérer en affrontant Bordeaux, une équipe française. Ensuite, il y avait déjà la pression de jouer une demi-finale, deux matches pour atteindre la finale. Nous n'avions pas cette habitude".

L'OL peut-il être encore handicapé par cette inexpérience de ce niveau de compétition, mercredi ?

"Le point positif est que cela va se jouer sur un match, à huis clos et sur terrain neutre. Il n'y a déjà pas la pression des supporters des rencontres à domicile ou à l'extérieur. Tout peut arriver. Comme face à Manchester City. C'était différent contre la Juventus, car il y avait le résultat (1-0) de l'aller à défendre. Manchester City constituait l'une des meilleures équipes au monde mais sur un match tout peut arriver".

Comment avez-vous vécu ce match contre City ?

"J'ai trouvé les attitudes des joueurs très intéressantes dans l'aspect défensif. Mentalement, les joueurs étaient prêts. Il y a eu une vraie densité dans les appels, contre-appels, les duels. Il n'y avait pas de ballons perdus et tout le monde se battait en même temps. C'était vraiment un travail collectif. Et ça, ça fait la différence. Aujourd'hui tu peux avoir du talent mais sans le mental, c'est compliqué".

Pensez-vous l'OL capable de rééditer la même performance dans l'intensité, l'effort collectif et mental dès mercredi ?

"Ca vient très vite mais je pense qu'ils sont bien. Ce sera un match différent. Le Bayern ne jouera peut-être pas le même match que face à Barcelone qui était un peu désorganisé. Le Bayern est une équipe bien organisée avec beaucoup d'automatismes. Les joueurs se connaissent bien. La Juve était un peu fatiguée après son championnat, City a eu une fin de championnat très dure mentalement avec Liverpool. Lyon a su profiter de ces moments en étant frais mentalement. Je pense que les Lyonnais ont bien travaillé après le confinement. Contre le Bayern, c'est ouvert, c'est un autre match. Il faut bien analyser les points forts et faibles".

Propos recueillis par François-Jean TIXIER pour l'AFP.