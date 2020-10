L'OM retrouve la grande Europe, le Bayern défend son titre

Groupe A

18h55 : RB Salzbourg - Lokomotiv Moscou

21h00 : Bayern Munich - Atlético Madrid

Cinquante-neuf jours après le sacre de Lisbonne, le Bayern Munich de Kingsley Coman remet sa couronne en jeu pour les débuts de la phase de groupe de Ligue des champions. Et d'entrée, l'adversité sera relevée face à l'Atlético Madrid, finaliste des éditions 2014 et 2016 qui s'est renforcé fin septembre avec le recrutement de Luis Suarez. L'attaquant uruguayen aura une revanche toute personnelle à prendre contre le club allemand qui avait balayé son Barça il y a deux mois sur un score fleuve (8-2) en quart de finale.

Dans l'ombre du choc, les Autrichiens de Salzbourg reçoivent les Russes du Lokomotiv Moscou. Les locaux placeront une partie de leurs espoirs dans les pieds de Patson Daka, attaquant zambien de 22 ans qui a permis aux siens de franchir l'obstacle des barrages il y a trois semaines.

Groupe B :

18h55 : Real Madrid - Shakhtar Donetsk

21h00 : Inter Milan - Mönchengladbach

Le glorieux palmarès du Real Madrid (13 titres, un record) oblige chaque année l'équipe dirigée par Zinédine Zidane à figurer parmi les favoris en Ligue des champions, compétition qu'elle n'a plus gagnée depuis 2018. Les fondations de la "Maison blanche" apparaissent cependant fragilisées par le camouflet subi samedi contre le promu Cadix (1-0), un faux-pas assombri par la sortie sur blessure du capitaine Sergio Ramos.

Si le Real est toujours privé du meneur belge Eden Hazard (cheville), son adversaire ukrainien n'est pas non plus au mieux. Le Shakhtar Donetsk a été particulièrement touché par le Covid-19 durant la dernière trêve internationale et plusieurs joueurs manquent encore à l'appel.

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Inter Milan reçoit les Allemands de Mönchengladbach, où évoluent les Français Alassane Pléa et Marcus Thuram. Côté italien, les Nerazzurri peuvent compter en attaque sur le Belge Romelu Lukaku et l'Hispano-Marocain Achraf Hakimi (21 ans), épanoui en Italie depuis son transfert en provenance du Real Madrid.

Groupe C

21h00 : Olympiakos - Marseille

21h00 : Manchester City - Porto

Après sept années sans Ligue des champions, l'Olympique de Marseille renoue le fil de son histoire européenne dans le port du Pirée face à l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, son ancien meneur de poche (2006-2014). Les partenaires de Dimitri Payet, nouveau héros de l'OM, débarquent en Grèce avec des "objectifs élevés", selon André Villas-Boas. "On rêvait de cette compétition, alors on vise les 8e de finale", n'a pas caché l'entraîneur phocéen dans un entretien à l'AFP.

Les Marseillais n'auront pas à affronter la ferveur habituelle du stade Karaïskaki, maintenu à huis clos mardi par le Premier ministre grec après une décision inverse annoncée la veille. La semaine prochaine, en revanche, ils n'auront pas plus de soutien au Vélodrome au moment de recevoir Manchester City, l'épouvantail du groupe C, qui accueille Porto mercredi.

Groupe D :

21h00 : Midtjylland - Atalanta Bergame

21h00 : Ajax Amsterdam - Liverpool

Champion d'Europe en 2019, Liverpool entame son opération reconquête sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Si les Anglais semblent toujours aussi bien armés en attaque, avec Mohamed Salah notamment, leur défense a du plomb dans l'aile avec la blessure du gardien titulaire Alisson, du latéral Alex Oxlade-Chamberlain et du défenseur central Virgil van Dijk, gravement touché à un genou samedi contre Everton (2-2). A domicile, les Néerlandais tenteront d'en profiter en misant sur leurs talents Daley Blind, Quincy Promes ou encore Dušan Tadić.

Dans le même temps, le club danois de Midtjylland va découvrir la phase de groupes pour la première fois de son histoire en recevant l'Atalanta Bergame. La séduisante équipe italienne avait conquis l'Europe l'an dernier avant son élimination face au Paris SG (2-1) en quart de finale.