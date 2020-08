"Le Bayern favori, mais ce ne sera pas facile"

Principaux points de leur conférence de presse:

. Le Bayern se voit-il en favori?

Serge Gnabry: "Si on regarde le match contre Barcelone, c'était clairement un signal. Mais Lyon a battu la Juve, et Manchester City, qui étaient favoris. Et maintenant c'est nous qui sommes les favoris. Ca ne va pas aller de soi, nous le savons tous, ils sont bien préparés pour nous rencontrer, il nous faudra être très concentrés. Lyon sera un autre match. Nous devrons essayer d'imposer notre jeu et d'être présents dès la première minute, comme contre Barcelone. Mais c'est le dernier pas pour nous avant la finale et un très grand titre".

Hansi Flick: "Je suis enthousiasmé par mon équipe. Il y a une énorme intensité à l'entraînement et nous, l'équipe d'entraîneurs, c'est ce que nous aimons. Je suis relax parce que je sais que l'équipe est très concentrée et s'est fixé un grand objectif. Le match va commencer à 0-0, et nous savons que nous devons jouer avec le même intensité que contre Barcelone et conserver 90 minutes cette intensité. Si nous sommes en dessous de 100%, ça ne va pas suffire".

. Le calendrier et le mode tournoi favorables au Bayern?

Flick: "Avec le coronavirus, chaque championnat a eu des conditions différentes. Nous nous sommes toujours adapté à la situation, nous n'avions pas le choix. Si c'était favorable ou pas pour nous, je n'en sais rien. Maintenant nous jouons sur le mode tournoi, nous nous concentrons sur les matches, l'effectif est au complet, 27 joueurs. Nous voulons montrer que nous pouvons arriver en finale. Tout le reste, je n'ai pas d'opinion."

. Que représenterait une victoire en C1?

Gnabry: "Ce serait évidemment le couronnement d'une saison fantastique. Devenir la meilleure équipe d'Europe, c'est une super motivation et c'est ce que nous voulons".

. Les qualités de Lyon

Hansi Flick: "Nous avons analysé leur jeu et nous connaissons leurs qualités. Défensivement ils sont bien en place et défendent compact, ils courent beaucoup. Offensivement, ils ont aussi une énorme qualité, ils ont sorti deux favoris et on a vu qu'ils ont des automatismes remarquables. Mais nous voulons aller en finale, tout en sachant que ce ne sera pas facile. Nous arrivons avec nos solutions, et nous espérons que nous pourrons les appliquer sur le terrain".

. Corentin Tolisso, l'ancien Lyonnais du Bayern

Flick: "Coco a été longtemps blessé, il a beaucoup travaillé ces dernières semaines, et maintenant il est de nouveau en forme. Il est entré en jeu contre Chelsea, a marqué un but, il est entré contre Barcelone. Nous ne l'avons pas fait entrer par hasard, il a tout de suite été présent. Evidemment nous avons parlé de Lyon, mais je ne dévoilera pas ici le contenu de notre conversation".