Le Bayern, tenant bousculé mais gagnant à Moscou

Cette fois pas de score fleuve comme lors de la victoire inaugurale 4-0 contre l'Atletico Madrid ou certaines corrections infligées eu Bundesliga: les Allemands ont été bousculés par des Moscovites sans complexes, poussés par 10.000 supporters.

"C'est une victoire méritée, même si nous n'avons pas gagné de manière aussi convaincante que nous l'aurions souhaité", a reconnu l'entraîneur du Bayern Hansi Flick au micro de la chaîne DAZN.

"On a dû batailler pour gagner. Ce n'est pas notre meilleur match. Nous aurions dû faire la différence plus tôt. Nous avons eu beaucoup de chance par moments, mais on va juste retenir la victoire", a abondé le buteur Joshua Kimmich.

On attendait le premier but en C1 de Robert Lewandowski, meilleur buteur de la dernière édition (15 buts) et auteur d'un triplé le week-end dernier contre Francfort, mais ce sont les précieux milieux Leon Goretzka et Joshua Kimmich qui ont permis aux Allemands de signer un deuxième succès. Un résultat à mettre au crédit également des Français Corentin Tolisso et Benjamin Pavard, très en vue tout au long de la partie.

Auteurs d'une meilleure entame, les vice-champions de Russie se sont procurés la première occasion avec une tête de Feder Smolov, oublié par la défense bavaroise, finalement captée par Manuel Neuer (3e).

Cinq minutes plus tard, le Bayern s'est offert une situation similaire, mais la tête de Lewandowski est cette fois passée à côté de la cage russe (8e).

La troisième tête a elle fini au fond des filets grâce à la belle connexion des Français Corentin Tolisso et Benjamin Pavard. Le premier a adressé une superbe transversale au second qui, en extension et sans contrôle, a déposé le ballon sur la tête de Leon Goretzka, auteur de son deuxième but dans cette C1 (13e, 1-0).

Bis repetita ou presque à la 25e minute: Tolisso a décalé Pavard à nouveau, dont la remise en première intention a cette fois trouvé un troisième Français, Kingsley Coman, mais sa reprise du droit a échoué sur le montant gauche.

Juste avant la pause, les Russes ont tenté de réagir mais la frappe de Daniil Kulikov (42e) a été mise en corner par Neuer du bout des doigts.

- Kimmich sauveur -

En deuxième période, Pavard et Tolisso ont encore fait étalage de leur belle entente. Le latéral, toujours sans contrôle, a trouvé le milieu qui n'a cependant pas réussi à inquiéter le gardien du Lokomotiv.

A la 63e minute, Lewandowski, fauché à l'entrée de la surface par Kulikov a cru pouvoir ouvrir son compteur mais après avoir sifflé un penalty, l'arbitre est finalement revenu sur sa décision avec l'aide de la VAR en raison d'une faute allemande en amont.

Double buteur contre l'Atletico (4-0), Coman a manqué l'occasion de tuer le match en envoyant sa frappe enroulée au dessus (69e) avant de céder sa place à Douglas Costa.

A force d'occasions manquées, les Allemands se sont fait punir par Anton Miranchuk, plus prompt que la défense bavaroise pour ajuster Neuer de près (71e, 1-1).

Après plusieurs alertes moscovites, la délivrance est finalement venue de Kimmich qui, après s'être levé le ballon, a décoché une frappe victorieuse de 20 mètres (79e, 2-1).

Une dernière tentative de loin de Grzegorz Krychowiak a encore donné quelques frayeurs aux Bavarois dans le temps additionnel.

Mais l'essentiel est fait pour le Bayern qui aligne une treizième victoire consécutive en C1, pas la plus impressionnante, mais qui lui permet de mener son groupe avec six points avant un déplacement à Salzbourg début novembre.