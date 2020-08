Le PSG, "un bon mélange" de talent et d'expérience pour l'entraîneur de Leipzig

"Évidemment, le PSG est une équipe qui se déploie offensivement différemment de celle de l'Atlético Madrid", battu 2-1 par le club allemand jeudi, a déclaré Nagelsmann en conférence de presse, en visioconférence depuis son hôtel de Lisbonne.

Selon le technicien, Paris "compte beaucoup sur ses qualités individuelles, mais arrive aussi avec une idée de jeu collective, car Thomas Tuchel a évidemment une très belle idée du football", a-t-il poursuivi, rendant hommage à l'entraîneur du club parisien, qu'il a connu à Augsbourg et en Bundesliga, et qui l'a repéré alors qu'il était tout jeune.

Le "style" Thomas Tuchel, Nagelsmann se l'est d'ailleurs approprié. "Je ne pense pas avoir fondamentalement modifié les idées de Thomas (Tuchel). Si je devais les caractériser, en un mot je dirais 'global': il essaie simplement de mettre à profit chaque pan du jeu", a développé l'ancien coach de Hoffenheim.

Quant aux joueurs du PSG, "ils ont offensivement une qualité incroyable, avec un bon mélange d'expérience défensivement et certains joueurs qui ont un gros mental. On l'a vu dans leur match tout à la fin", a-t-il encore indiqué, deux jours après la victoire parisienne sur le fil contre l'Atalanta Bergame (2-1). "Cela va être passionnant de voir comment on va réussir à contenir cette vitesse, à travailler l'adversaire de manière à avoir nous aussi des occasions".

Nagelsmann, souvent vu comme un surdoué de la tactique à seulement 33 ans, a également salué la présence de deux entraîneurs allemands face-à-face en demi-finale.

"C'est beau pour le foot allemand, c'est important. La formation des entraîneurs en Allemagne est bonne. Je ne peux pas vraiment évaluer la situation des autres pays mais je me souviens de moments où ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau présents", a souligné le natif de Landsberg am Lech.

La vie d'entraîneur "est une vie extrême, et on ne peut que se réjouir d'avoir des représentants allemands dans le top 4 en Europe", a-t-il lancé.